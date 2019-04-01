رياضة | بابا الفاتيكان يوجه رسالة صادمة إلى ميسي: أنت ليس الرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يوجه رسالة صادمة إلى ميسي: أنت ليس الرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البابا فرانسيس (بابا الفاتيكان) على إطلاق بعض من مشجعي كرة القدم لقب "الرب" على الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي وذلك تمجيداً له ولأداءه الرائع مع برشلونة.

وأشاد بابا الفاتيكان في تصريحاته عبر قناة "لاسيكستا" الإسبانية، بمستوى ليونيل ميسي لكنه في نفس الوقت رفض إطلاق لقب الرب عليه وأنه لا يجوز ذلك.

وتابع حديثه: "يعد هذا الأمر من الناحية النظرية تدنيساً للمقدسات، كما لا يجوز أبداً أن تفعلوا هذا، فقد يصفه الناس بالرب بمعنى نعبدك ولكن الرب وحده هو الجدير بالعبادة".

وأضاف: "عندما تقول إن ميسي رب الكرة في الملعب فهذه طريقة شائعة للتعبير عن نفسك ومشاهدته يلعب أمر رائع لكنه ليس الرب".