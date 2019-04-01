رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، إلى رغبة المدافع الفرنسي رافائيل فاران، في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد وذلك نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الصحفي جوسيب بيدريرول عبر برنامج "التشيرنجيتو" أن الفرنسي فاران قد أخبر إدارة ريال مدريد أنه يريد الرحيل عن الملكي في نهاية الموسم.

وقال الصحفي أن إدارة السانتياجو برنابيو قد طلبت من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، محاول إقناع فاران بصرف النظر عن فكرة الرحيل.

كما أكد بيدريرول أن نادي ريال مدريد قد وضع مبلغ 100 مليون يورو لمن يريد ضم الفرنسي فاران حال استمرار رغبته في الرحيل.