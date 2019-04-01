رياضة | أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل موقعة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي: تم اختبار لاعبينا دييجو كوستا وتوماس ليمار بالرنين المغناطيسي في عيادة جامعة نافارا، صباح يوم الاثنين ، لمعرفة المدى الدقيق لإصابتهم ، بعد إصابتهما خلال فوز الأتليتي على ديبورتيفو ألافيس 4-0 في الجولة الماضية بالليجا.
وأكد النادي أن دييجو كوستا يعاني من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ.
بينما تم تشخيص إصابة الفرنسي ليمار بأن لديه إصابة عضلية من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ في أوتار الركبة.
ولا يزال النادي في انتظار تطور حالة كلا اللاعبين ، ولكن أكدت صحيفة أس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيخسر جهود كلا اللاعبين دييجو كوستا وليمار أمام جيرونا غدًا الثلاثاء ، ثم أمام برشلونة يوم السبت المقبل في الأسبوع الـ31 بالليجا.