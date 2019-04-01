رياضة | أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل موقعة برشلونة

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي: تم اختبار لاعبينا دييجو كوستا وتوماس ليمار بالرنين المغناطيسي في عيادة جامعة نافارا، صباح يوم الاثنين ، لمعرفة المدى الدقيق لإصابتهم ، بعد إصابتهما خلال فوز الأتليتي على ديبورتيفو ألافيس 4-0 في الجولة الماضية بالليجا.

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي لتوضيح الحالة الطبية لنجميه دييجو كوستا وتوماس ليمار.

وأكد النادي أن دييجو كوستا يعاني من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ.

بينما تم تشخيص إصابة الفرنسي ليمار بأن لديه إصابة عضلية من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ في أوتار الركبة.

ولا يزال النادي في انتظار تطور حالة كلا اللاعبين ، ولكن أكدت صحيفة أس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيخسر جهود كلا اللاعبين دييجو كوستا وليمار أمام جيرونا غدًا الثلاثاء ، ثم أمام برشلونة يوم السبت المقبل في الأسبوع الـ31 بالليجا.