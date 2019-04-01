رياضة | برشلونة على بعد خطوة واحدة من حسم صفقته الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة على بعد خطوة واحدة من حسم صفقته الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين أن صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس إلى برشلونة أصبحت قريبة من الحسم في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الطريق أصبح واضحاً في برشلونة وأن اللاعب يقترب بقوة من ترميم دفاع البارسا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة الاسبانية، أن هناك رغبة قوية في نادي بايرن ميونيخ الألماني، وهي التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش زميل دي ليخت في أياكس ولهذا سيترك فرصة أمام برشلونة لضم المدافع الهولندي.

وكان نادي برشلونة قد نجح في ضم فرينكي دي يونج زميل دي ليخت في أياكس ويُنتظر أن ينضم للكامب نو وذلك بدايةً من فتح باب الانتقالات الصيفية.