رياضة | تشكيل بتروجت أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بتروجت أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بتروجت كلا من :-

حراسة المرمى : محمد أبو النجا

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - حسام حسن - حمادة طلبة - أحمد السباعي

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خط الوسط : حميد ماو - أحمد العجوز - محمود عماد - محمود صلاح - أحمد زولا

خط الهجوم : أحمد عفيفي.

أما البدلاء :-

محمد صبحي - مراون النجار - إسلام صيام - أحمد تمساح - علي عيد - محمد فييرا - كريستيان جادي.