رياضة | مارسيلو يواجه جحيم بيريز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يواجه جحيم بيريز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد استعادة أفضل نسخة من البرازيلي مارسيلو عقب عودته من جديد لتدريب الملكي.

ومنح زيدان الفرصة أمام مارسيلو في مباراة سيلتا فيجو التي فاز بها الريال 2-0 ثم أمام هويسكا يوم أمس ونجح الريال في الفوز 3-2.

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ذكر موقع الدون بالون، أن مستوي مارسيلو لم يرتقي حتي الآن مع ريال مدريد على الرغم من إصرار زيدان على استعادة أفضل نسخة من اللاعب.

واشار الموقع إلى أن زيدان أصبح غير قادر على إنقاذ مارسيلو من جحيم بيريز رئيس النادي والذي يخطط لفتح أبواب الرحيل أمام اللاعب في الصيف.

واضافت التقارير، أن زيدان سيتجه للاعتماد على الموهوب الشاب ريجليون في المباريات القادمة لعدم وصول مارسيلو للمستوي المطلوب سواء في الواجب الدفاعي أو الهجومي وهو ما يثير شكوك كبيرة حول خروجه من ريال مدريد.