رياضة | كينو يقود هجوم بيراميدز أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينو يقود هجوم بيراميدز أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر

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خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - مهند لاسين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - ناصر منسي - عبد الله بكري - إيريك تراوري.