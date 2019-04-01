رياضة | تدريبات خاصة لمهاجمي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أبي صقل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي"، استعدادا لخوض مباراة أبي صقل.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أبي صقل، عصر الخميس المقبل، على ملعب المدينة الشبابية ببورسعيد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

قبل انطلاق المران، حرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على شرح طريقة وخطة مواجهة فريق أبي صقل، وتحدث عن صعوبة المواجهة على الرغم من هبوط المنافس بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثالثة.

وخصص المدير الفني وحدة تدريبية خاصة للمهاجمين، من أجل التمرين على كيفية إنهاء الهجمات، وتحسين الحالة التهديفية للفريق، في ظل السعي المستمر للفوز بكل المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري ، لتحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدوري الممتاز.