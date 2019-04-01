رياضة | الازورى الإيطالي يخطف لقب الجولة الرابعة لدورى جبال الألب للجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الازورى الإيطالي يخطف لقب الجولة الرابعة لدورى جبال الألب للجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن لاعب الازروى الايطالى لورينزو سكاليز من التتويج بلقب الجولة الرابعة من دورى جبال الالب للجولف الذى اقيمت فعالياته بملاعب نادى جولف نيو جيزة.
وخطف الازروى اللقب بفارق ضربة واحدة فقط بعدما سدد 204 ضربة بينما سدد صاحب الترتيب الثانى الوصيف الماتادور الاسبانى تشافى الذى سدد 205 ضربة وتلاهما ثالثا الهولندي
عقب انتهاء المنافسات قام على محمد على مدير نادى جولف نيو جيزة و الفرنسية ايستل ريشر بتسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الاوائل .