رياضة | بيل يحرج ريال مدريد

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وجه جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إحراج كبير للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ولزملائه بعد الفوز يوم أمس على هويسكا 3-2 في الجولة 29 بالدوري.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن جاريث بيل وجه إحراج شديد لزملائه بعد مباراة الأمس بعدما قرر مغادرة غرف خلع الملابس بمفرده بدون وداع زملائه ليستقل سيارته الخاصة.

واضاف الموقع، أن زيدان منح بيل فرصة المشاركة الأساسية يوم أمس حتي نهاية اللقاء أمام هويسكا لكنه لم يقدم الأداء المنتظر ثم زاد الأمور سوءاً برحيله بمفرده دون أي سبب واضح.

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