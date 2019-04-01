رياضة | "روابط" تكشف عن رعاية تاريخية لـ10 أبطال من أجل أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روابط" تكشف عن رعاية تاريخية لـ10 أبطال من أجل أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة روابط الرياضية في الحصول على موافقه البنك الاهلى من اجل رعايه العشره ابطال التى كشفت عنهم روابط الرياضيه الايام الماضية بعد البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزراة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى والذى يتماشي مع رؤية الوزارة برفع الاعباء المالية عن كاهل الدولة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اشراك القطاع الخاص بالاستثمار الرياضى .

ووافق مجلس ادارة البنك برئاسة هشام عكاشة على رعاية الابطال حتي ديسمبر 2020 . Advertisements

و قد وجهت روابط الرياضيه المسوق الحصرى للابطال جزيل الشكر الى مجلس ادارة البنك والى قطاع التسويق و التنميه المجتمعية برئاسة نرمين شهاب الدين على دعمهم اللامحدود للابطال الرياضيين الذين يعتبروا سفراء مصر امام العالم.

و سوف تبدء خطة الاعداد للابطال لطوكيو 2020 طبقا للتنسيق بين وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاوليمبية المصريه و روابط الرياضية و و اتحادات الرياضات المختلفة .