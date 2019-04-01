رياضة | زمالك 2002 يهزم المجموعة العلمية بثلاثية في دوري قطاعات القاهرة

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2002 علي فريق المجموعة العلمية بثلاثة اهداف مقابل هدف، وذلك في الأسبوع التاسع عشر ، ضمن فعاليات دوري قطاعات القاهرة .

واحرز اهداف الزمالك 2002 اليوم كل من: محمد عبدالعزيز " زيزو " هدفين ، عمر أيمن هدف.

ويقود زمالك 2002 جمال حمزة مديرا فنيا ويعاونه محمود محمود مدربا عاما ، وأحمد محسن مدربا، والمشرف الفني أيمن اليمني، ومحمد عبدالرحيم اداري الفريق.