رياضة | زمالك 2002 يهزم المجموعة العلمية بثلاثية في دوري قطاعات القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زمالك 2002 يهزم المجموعة العلمية بثلاثية في دوري قطاعات القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2002 علي فريق المجموعة العلمية بثلاثة اهداف مقابل هدف، وذلك في الأسبوع التاسع عشر ، ضمن فعاليات دوري قطاعات القاهرة .
واحرز اهداف الزمالك 2002 اليوم كل من: محمد عبدالعزيز " زيزو " هدفين ، عمر أيمن هدف.
ويقود زمالك 2002 جمال حمزة مديرا فنيا ويعاونه محمود محمود مدربا عاما ، وأحمد محسن مدربا، والمشرف الفني أيمن اليمني، ومحمد عبدالرحيم اداري الفريق.