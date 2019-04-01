رياضة | تقارير.. صدمة كبري لريال مدريد في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. صدمة كبري لريال مدريد في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير فرنسية، صعوبة انتقال مواطنها الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد بسبب المقابل المادي الكبير.

وقال ﺟﻴﻮﻟﻴﻢ ﺑﺎﻻﺟﻮﻳﺎ صحفي في Le10Sport الفرنسية: "لا ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ بول ﺑﻮﺟﺒﺎ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻟنادي رياﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ".

وتابع: "ﻣﻴﻨﻮ ﺭﺍﻳﻮﻻ يحب تلك ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻮﻝ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ".

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وأكمل: "ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻷﻣﺮ، ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺑﻮﺟﺒﺎ".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين بوجبا وريال مدريد بناءاً على رغبة زين الدين زيدان الذي يحلم بتكوين فريق من أفضل نجوم العالم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.