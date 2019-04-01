اونلاين | EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD

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EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والجيل، وذلك يوم الإثنين 1 أبريل 2019، الموافق 25 رجب 1440 هجريًا، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي قوي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الملك فهد، وبهذا الانتصار الثمين وصل الفريق للنقطة 59 واستعاد الصدارة من الزعيم الذي بقى في المركز الثاني.
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
على الجانب الآخر ينافس فريق الجيل في دوري الدرجة الأولى السعودي، واستهل الفريق مشواره في الكأس من دور الـ64 بملاقاة فريق الكوكب وتخطاه بركلات الترجيح، ثم قابل الحزم في دور الـ32 وتخطاه بهدف دون رد، ليلاقي فريق أبها في دور الـ16 ويتغلب عليه بهدف مقابل لاشيء، أما في الدوري وبعد مرور30 جولة استطاع الفريق أن يحتل المركز السابع عشر برصيد 42 نقطة.
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء ضد الجيل، وسيكون الفريق كامل العدد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعبد الله مادو وعمر هوساوي في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، جوليانو، نور الدين أمرابط.
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD
التشكيل | 4-2-3-1
براد جونز
عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام
حمد آل منصور - بيتروس
أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمد الله
EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD