اونلاين | EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD

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يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والجيل، وذلك يوم الإثنين 1 أبريل 2019، الموافق 25 رجب 1440 هجريًا، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.

EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي قوي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الملك فهد، وبهذا الانتصار الثمين وصل الفريق للنقطة 59 واستعاد الصدارة من الزعيم الذي بقى في المركز الثاني.

EL _NASSR رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر على "السعودية الرياضية" | يلا شوت يوتيوب HD