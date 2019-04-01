اونلاين | بث مباشر مباراة بيراميدز وبتروجت.. رابط يوتيوب مشاهدة بيراميدز وبتروجت kora star تابع أون لاين بيراميدز اليوم

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يسعي فريق بيراميدز لحصد الثلاث نقاط وتقليل الفارق مع الوصيف الأهلي، بينما يسعي فريق بتروجت للدخول في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب بعيدا عن معركة الهبوط للقسم الثاني. جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 48 نقطة ، بينما يحتل بتروجيت المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.



مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، وكان آخر لقاء لبيراميدز، يوم 24 فبراير الماضي، أمام المقاولون، عندما فاز الأول بهدف سجله عمر خربين.

وغاب بيراميدز عن المشهد، بعد أزمة حادة شغلت الأوساط الكروية المصرية، حول مباراته مع الأهلي، التي كانت مقررة يوم 28 فبراير الماضي بالدوري، والتي تم نقلها إلى الكأس، قبل أن يتم تأجيلها في النهاية لأسباب أمنية.