اونلاين | dawri plus.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

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dawri plus.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

يحل نادي الباطن ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





ويلتقي الاتحاد مع الباطن على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 7:35 بتوقيت مدينة القاهرة و8:35 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

dawri plus.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين LIVE Advertisements

ويذكر فأن نادي اتحاد جدة قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على التقدم بثلاثية نظيفة فيما فاز الباطن على الرائد بهدفين مقابل هدف.

وسيكون لقاء اتحاد جدة مع الباطن في كأس الملك مذاع عبر قناة ksa sport +1 HD بصوت المعلق المصري بلال علام.

dawri plus.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

ويسعى نادي الاتحاد لاستكمال مشواره في البطولة وتعويض جماهيره عن الموسم الكارثي الذي قدمه حتى الآن وأصبح مهدداً بالهبوط بسبب فقدان العديد من النقاط.