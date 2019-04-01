اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجيت بث مباشر اليوم الاثنين 1-4-2019 | كورة لايف اون لاين | كورة ستار | يلا شوت YallaSport

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مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول المصري برصيد 48 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، والزمالك الذي يحتل صدارة الدوري برصيد 54 نقطة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، حيث يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز من أجل محاولة الاستمرار والتواجد في المنافسة على درع الدوري المصري، بينما يحاول فريق بتروجيت الابتعاد والهروب من منطقة الخطر.