اونلاين | HD Dawriplus | بث مباشر النصر ضد الجيل مشاهدة دوري بلس – كأس خادم الحرمين لايف مباشر النصر والجيل كورة أون لاين

HD Dawriplus | بث مباشر النصر ضد الجيل مشاهدة دوري بلس – كأس خادم الحرمين لايف مباشر النصر والجيل كورة أون لاين

وصف أحمد الغنيم؛ رئيس نادي الجيل السعودي، وصول فريقه لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين بالحدث غير المتوقع، مؤكدًا أن فريقه سيقدم صورة مثالية عن أندية الدرجة الأولى.

ويستعد الجيل لملاقاة النصر، مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي، بدور ربع نهائي الكأس.

الغنيم قال، خلال تصريحاته لقناة "العربية": "ستكون مباراة تاريخية للجيل، نتمنى أن تظهر بشكل لائق وأن نقدم أنفسنا بشكل لائق، نؤمن بفارق الإمكانيات لصالح النصر، لكن طموحنا مشروع، لا أطالب اللاعبين بأي نتيجة إنما تقدم أفضل ما يمكن والتوفيق من الله".

HD Dawriplus | بث مباشر النصر ضد الجيل مشاهدة دوري بلس – كأس خادم الحرمين لايف مباشر النصر والجيل كورة أون لاين Advertisements