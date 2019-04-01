اونلاين | HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم

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HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
سيكون نادي النصر “المُنتشي” بالفوز على الهلال دورياً، على موعد مع لقاء ضد الجيل مساء اليوم الإثنين 1/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
الرحالة برونو أوفيني.. من قيادة كوتينيو وكاسيميرو لقهر “أستاذه” ماميتش
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
خطف البرازيلي برونو أوفيني، مدافع فريق النصر، الأضواء في الساعات القليلة الماضية، وأصبح حديث جميع مشجعي الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قدم أداءاً رائعاً أمام الهلال في “ديربي الرياض” الأخير.
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
موعد مباراة النصر اليوم أمام الجيل والقنوات الناقلة
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
يخوض نادي النصر بقيادة روي فيتوريا مباراة سهلة نسبياً أمام الجيل مساء اليوم 1/4/2019 ويأتي ذلك في إطار ربع نهائي “كأس الملك”.
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم
يلتقي نادي النصر على ملعب فيصل بن فهد مع الجيل وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:35 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:35 بتوقيت دولة الإمارات.
HD OSTOSAA بث مباشر مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل "كأس خادم الحرمين الشريفين" النصر ضد الجيل اليوم