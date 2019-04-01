اونلاين | yalla shoot hsry مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر في ربع نهائي الكأس livehd7 بث مباشر النصر والجيل كورة ستار

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يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الجيل، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والجيل.

مشاهدة مباراة النصر ضد الجيل:

يخشى النصر مفاجآت كأس الملك عندما يواجه الجيل، حيث سبق وأن أقصي من ضمك في عام 1984، وأمام الحزم في 2008، فيما تغلب على العروبة في عام 2016 بثلاثية، ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب فوزه يوم الجمعة الماضي على غريمه التقليدي الهلال 3-2 ليعتلي صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

رابط مشاهدة مباراة النصر والجيل:

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ووصل النصر إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الجندل 6-صفر، في دور 32، وفوزه على ضيفه الأنصار 5-صفر، وفوزه على مضيفه الفيحاء 6-صفر، وفي المقابل ستكون مهمة الجيل صعبة للغاية كونه يواجه متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووصل الجيل إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الكوكب بركلات الترجيح في دور 32، وفوزه على مضيفه الحزم 1-صفر، وفوزه على مضيفه أبها بذات النتيجة.

كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والجيل:

وتعد مشاركة الجيل في كأس الملك الحالي هي الخامسة في الأعوام الأخيرة إذ شارك في نسخ 2014 و2015 و2016 و2017. ففي عام 2014 خسر أمام الفتح بهدفين لهدف في دور الـ32، وأمام الهلال برباعية في الدور نفسه بعام 2015، وفي عام 2016 أقصى الجيل الفيصلي بالركلات الترجيحية بعدما تعادلا سلبيًا، وفي دور الـ16 تم إقصاؤه من قبل العروبة بثنائية نظيفة. وقبل عامين، غادر الجيل بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الفيصلي 3 – 2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة النصر ضد الجيل في تمام الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة 20:35 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD، بتعليق سمير المعيرفي وأحمد النفيسة.