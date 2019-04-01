اونلاين | يلا شوت Pyramids بث مباشر لمباراة بيراميدز وبتروجت اليوم 1 - 4 في الدوري رابط on sport

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نوفر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجت، والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
بث مباشر لمباراة بيراميدز وبتروجت في الدوري، ضمن منافسات الجولة 27، اليوم الإثنين 1 أبريل 2019.
ومن المقرر أن تذاع المباراة، على قنوات النيل سبورت وأون سبورت، في تمام السابعة ونصف على أن تكون المباراة على استاد الجيش بالسويس.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 25 نقطة.