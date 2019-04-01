اونلاين | kora online مشاهدة مباراة النصر والجيل مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة النصر والجيل | كورة لايف | يلا شوت

يلتقي نادي النصر بقيادة مدربه روي فيتوريا، ضد منافسه فريق الجيل، اليوم الإثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وستقام المباراة في الساعة 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع هذة المباراة على قناة السعودية الرياضية الثانية.

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وجاءت التشكيلة المتوقعة لنادي النصر :

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام.

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خط الوسط :حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم :عبد الرزاق حمد الله.

kora online مشاهدة مباراة النصر والجيل مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة النصر والجيل | كورة لايف | يلا شوت

ونجح نادي النصر في تحقيق الفوز على فريق الهلال، بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

kora online مشاهدة مباراة النصر والجيل مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة النصر والجيل | كورة لايف | يلا شوت

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي النصر، ضد فريق الجيل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.