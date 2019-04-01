اونلاين | انطلاقة اللقاء- دوري بلس الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت KsaHD

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مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر tab3live، وفي الدوري السعودي يحتل الهلال وصافة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تغلب عليه بالجولة الأخيرة، أما الاتفاق فإنه يأتي بالمركز التاسع بعدما نجح في جمع 32 نقطة بعد مرور 25 مرحلة، وننقل لكم يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بدون تقطيع kora star.

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