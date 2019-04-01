اونلاين | Alhilal يلا شوت KsaHD مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

يفتح ملعب الأمير محمد بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والاتفاق، وذلك يوم الإثنين القادم 1 أبريل 2019، الموافق 25 رجب 1440 هجريًا، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.

أنهي الزعيم ديربي الرياض الممتع بخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد الملك فهد، وبهذه الخسارة ترك الفريق صدارة جدول الترتيب وتراجع إلى المكز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في سبع وتلقى هزيمة واحدة.

يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الذي يمتلك 33 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، واستطاع أن يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدفين، وحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مثلهم، وهُزم في تسع مواجهات.