اونلاين | كورة ستار| الان فيديو يوتيوب ماتش الهلال مباشرة Alhilal دوري بلس الاسطورة انطلاقة اللقاء

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يفتح ملعب الأمير محمد بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والاتفاق، وذلك يوم الإثنين القادم 1 أبريل 2019، الموافق 25 رجب 1440 هجريًا، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.
أنهي الزعيم ديربي الرياض الممتع بخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد الملك فهد، وبهذه الخسارة ترك الفريق صدارة جدول الترتيب وتراجع إلى المكز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في سبع وتلقى هزيمة واحدة.
يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الذي يمتلك 33 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، واستطاع أن يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدفين، وحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مثلهم، وهُزم في تسع مواجهات.
سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري" عن الهلال في المباراة ضد الاتفاق بداعي الإصابة، بالإضافة إلى سلمان الفرج وعبد الله عطيف لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.
سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي اعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو ديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.
التشكيل | 4-2-3-1
علي الحبسي
ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك
ميلوس ديجينيك - محمد كنو
سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريه كارييو
بافيتيمبي جوميز
الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق
لن يفتقد الاتفاق أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في المباراة ضد الهلال، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب سيرخيو بيرناس لهذا اللقاء الصعب .
سيبدأ المدرب الإسباني بتشكيلته الذي اعتاد عليه الفريق تحت قيادته، وسيعتمد على علي الخيبري ورامون أرياس في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بأحمد عكايشي لقيادة خط الهجوم في هذا اللقاء، وخلفه الثلاثي كريستيان جيوانكا، برايان أليمان، محمد الكويكبي.
التشكيل | 4-2-3-1
عبداله الصالح
حسين السيد - علي الخبيري - رامون أرياس - عمر السنين
علي هزازي - فيليب كيش
كريستيان جيوانكا - برايان أليمان - محمد الكويكبي
أحمد عكايشي