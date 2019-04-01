اونلاين | انطلقت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

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انطلقت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

يخوض نادي أهلي جدة مباراة قوية ضد منافسه الفيحاء مساء اليوم الإثنين والموافق 1 أبريل ويأتي ذلك في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 24 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويلتقي النادي الأهلي مع الفيحاء على ملعب الملك سلمان وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة و6:55 بتوقيت مكة المكرمة.

انطلقت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الأثنين LIVE Advertisements

ويحتل النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبد الشافي حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بينما الفيحاء بالمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويسعى الأعلي لحصد الثلاث نقاط للإبقاء على آماله في مسألة إنهاء الموسم الحالي من البطولة في المركز الرابع خصوصاً مع المنافسة الشرسة مع التعاون والشباب.

انطلقت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الأثنين LIVE

وستكون مباراة الأهلي مع الفيحاء في بطولة الدوري السعودي مذاعة عبر البث الحي والمباشر على قناة ksa sport +2 HD بتعليق عبدالله الحربي.