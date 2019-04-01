انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة الرياضة الفرنسية ترشح قطر لتنظيم "الأولمبياد" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 06:52 مساءً - رشحت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا مارسينيانو، دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في قادم المواعيد، وذلك خلال زيارتها للدولة الخليجية على رأس وفد رفيع المستوى.

وزارت الوزيرة الفرنسية أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي، ورافقها وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي. كما تفقدت مستشفى "سبيتار" للطب الرياضي وجراحة العظام.

وعلى هامش الزيارة، قالت "مارسينيانو": إن "قطر تدعم الكثير من القيم الأولمبية، ومن الممكن أن تكون مرشحة في المستقبل لاستضافة الألعاب الأولمبية".

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كما أشادت بأكاديمية أسباير، ووصفتها بأنها "توفر بيئة تُمكِّن البراعم من التحوّل إلى أبطال قادرين على تحقيق النجاح على المستويين الرياضي والشخصي".

أما فيما يتعلق بمستشفى سبيتار، فأوضحت قائلة: "من خلال خبرتي السابقة كسباحة حاصلة على ميدالية أولمبية، يمكنني التأكيد بأن الرياضيين بإمكانهم الاستفادة من جميع الخبرات والتجهيزات التي يمتلكها سبيتار تحت سقف واحد".

وفي سبتمبر 2018، أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، إلى أن قطر قد تفكر في استضافة الأولمبياد بعد بطولة العالم لألعاب القوى 2019 ومونديال 2022.

تجدر الإشارة إلى أن قطر تمتلك تاريخاً حافلاً باستضافة المباريات والبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب والمنافسات؛ أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006، وكأس أمم آسيا 2011، ودورة الألعاب العربية 2011، إلى جانب مونديال اليد 2015، كما أنها سوف تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العالم لكرة القدم 2022.