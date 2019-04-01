انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد "السوبر الأفريقي".. نهائي كأس اليونان في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 06:52 مساءً - تستعد دولة قطر لاستضافة حدث كروي جديد مع بدء العد التنازلي لتنظيمها نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الدولة الخليجية من تشييد جميع الملاعب المرشحة لاستضافة النسخة المونديالية.

وفي التفاصيل، تجري مفاوضات واتصالات مكثفة بين الاتحادين القطري واليوناني لكرة القدم لإقامة نهائي "كأس اليونان" هذا الموسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويرتبط الاتحادان القطري واليوناني بعلاقات جيدة، إضافة إلى تحول قطر إلى قبلة لأنظار العالم على الصعيد الكروي باعتبارها البلد المنظم للنسخة المونديالية المقبلة.

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وكشف "الخليج 365" مؤخراً أن موقعة "السوبر الأفريقي" تُعد جزءاً من سلسلة فعاليات رياضية مرتقبة ستتولى قطر إدارة تنظيمها على أرضها في قادم المواعيد.

واستضافت قطر في 29 مارس المنصرم مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، وذلك لأول مرة خارج حدود القارة السمراء، كما أنها تستضيف اليوم مباراة "السوبر التونسي" بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي.

وتحرص "المشاريع والإرث"، وهي الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال قطر 2022، على احتضان مجموعة من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، لتجريب ملاعبها واختبار قدراتها التنظيمية في التعامل مع الجماهير والطواقم الصحفية والإعلامية.

وتأتي تلك الخطوات قبيل النهائيات العالمية، في سبيل تعهد الدوحة للأسرة الكروية الدولية بتنظيم نسخة مونديالية غير مسبوقة في تاريخ دورات كأس العالم.