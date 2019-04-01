سولشاير عن رحيل بوجبا للريال: فتى ظريف.. وأجاب على السؤال بشكل مهذب

أكد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، أن النجم الفرنسي بول بوجبا سعيد بتواجده مع الفريق، رغم التصريحات التي أطلقها اللاعب مؤخرا خلال معسكر المنتخب الفرنسي الأخير وأشاد من خلالها بنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال بوجبا الأسبوع الماضي في معسكر المنتخب الفرنسي: "ريال مدريد حلم للجميع، إنه أحد أكبر أندية العالم، لديه زيدان كمدرب، إنه حلم لكل طفل ولكل لاعب كرة قدم ولكنني الآن سعيد مع مانشستر يونايتد وألعب مع المدرب الجديد".

ورغم هذه التصريحات، أبدى سولشاير عدم قلقه على مستقبل بوجبا الذي أكد أنه يقدم مستوى جيد في الوقت الراهن مع مانشستر يونايتد.

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يشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يضع بوجبا في صدارة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لصفوف للنادي الملكي في الصيف المقبل.

وأضاف سولسكاير قائلا: "بول فتى ظريف للغاية ومهذب وأجاب عن سؤال يتعلق بزيدان، إنه أيقونة في فرنسا ومدرب ولاعب كرة رائع".

واستطرد المدرب النرويجي قائلا: "بكل بساطة قد أجاب بشكل مهذب على ذلك السؤال، ولكن بول سعيد هنا وسيكون عنصرا مهما، نرغب في بناء الفريق من حوله وهذا أمر لم يطرأ عليه أي تغيير".