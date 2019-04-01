مران الزمالك.. جلسة لجروس.. تأهيل حفني والنقاز.. وساسي ينتظم الثلاثاء

انتظم لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك في تدريبات اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم بملعب النادي تحدث خلالها عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدوري.

وطالب جروس من لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز ومواصلة الحفاظ على الصدارة، كما قام السويسري بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين التي ينوي تنفيذها في التدريبات اليوم قبل مواجهة سموحة.

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وعقد جروس جلسة مع فرجاني ساسي في حضور الطبيب محمد أسامة طبيب الفريق، اطمأن خلالها علي اللاعب بسبب بعض الإجهاد الذي يعاني منه وبعدها قام بأداء تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، علي أن ينتظم غدا في التدريبات بشكل طبيعي، كما خصص السويسري فقرة تأهيل خاصة للاعب وسط الفريق خلال مران اليوم.

بينما خضع الدولي التونسي، حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، لبرنامج تأهيلي من الإصابة التي يعاني في الأنكل والتي تسببت في غيابه عن مواجهة الأهلي التى أقيمت يوم السبت الماضي، ومن المنتظر أن يستمر غيابه أمام سموحة بسبب الإصابة.

وفي سياق متصل أدى أيمن حفني لاعب الزمالك تدريبات تأهيل خاصة بالجيم بناء علي برنامج وضعه له الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة السادسة عشر برصيد 25 نقطة.