سولسكاير يعجز عن القيام بمهمات فيرجسون

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، انفتاحه على إمكانية العمل مع إداري فني يعمل لوقت كامل في أولد ترافورد، مقرا بحقيقة أن المدرب في العصر الحديث لا يمكنه تحمل كافة الأعباء بمفرده.

وقال النرويجي، الذي اختير مدربا دائما ليونايتد في عقد يمتد لثلاث سنوات الأسبوع الماضي، إنه يجري مناقشات مع إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي وجويل جليزر الرئيس الشريك للنادي بحثا عن حل.

وقال سولسكاير للصحفيين خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء الفريق في مواجهة وولفرهامبتون "كرة القدم تغيرت وهيكل أندية كرة القدم كذلك، هكذا تسير الأمور، لا يمكن للمدرب القيام بما كان يقوم به مدربي (أليكس فيرجسون) عندما بدأ على سبيل المثال".

وتابع "نبحث أنا وإد وجويل عن كيفية إدارة هذا النادي بشكل سلس بقدر الامكان، سنرى إلى اين سينتهي المطاف بالنادي وأنا سعيد للحديث ومناقشة أمور كرة القدم مع شخصيات ذات دراية وخبرة في مراكزها المناسبة".