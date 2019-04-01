رياضة | وليد صلاح الدين: المكس الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: المكس الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري أن ستاد المكس هو الأقرب لإستضافة مباراة فريقه ضد الأهلي غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري.

وتابع وليد في تصريحات إذاعية "الإدارة قامت ببيع التذاكر وحال إقامة المباراة في المكس سيكون عدد الجماهير أقل ولا أعرف ماذا سيكون الموقف وقتها لان كل من يحمل تذكرة سيحضر إلى الملعب في الوقت الذي يرغبوا في تقليل عدد الجماهير على ستاد المكس".

وأكمل "لا داعي للقلق من الأساس في حضور 3000 متفرج على ستاد المكس ولا مشكلة نهائيًا من وجهة نظري ولا داعي لتقليل عدد الجماهير".

وواصل "لم نلعب منذ فترة بسبب توقف المسابقة والأهلي لعب منذ أيام ضد الزمالك وهذا الأمر سلاح ذو حدين وقد يكون في صالحنا أو ضدنا والمباراة صعبة على الفريقين".