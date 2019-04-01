رياضة | بعثة مصر تصل رواندا للمشاركة في دورة حوض النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة مصر تصل رواندا للمشاركة في دورة حوض النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة مصر إلى رواندا استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب حوض النيل التي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 6 أبريل الجاري.

ووصلت البعثة إلى مطار كيجالي استعدادا لاستقلال الاتوبيس الى مدينة ماهيبي التي ستقام فيها فاعليات البطولة.

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تشارك مصر في ألعاب التايكوندو وكرة السلة وألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية.

يرأس بعثة مصر المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة العميد يحي دعبس عضو مجلس ادارة اللجنة الأولمبية.

كان اللواء جاسر رياض نائب رئيس المنطقة الخامسة للأنوكا قد وصل أمس مع البعثة الادارية التي تضم لميس غازي ومحمود حمدي