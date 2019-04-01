اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق كأس خادم الحرمين الشريفين | كورة اونلاين 1-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق كأس خادم الحرمين الشريفين | كورة اونلاين 1-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتبث مباراة الاتفاق ضد الهلال اليوم عبر قناتي السعودية الرياضية الأولى ودوري بلس الأولى، فيما يعلق عليها جعفر الصليح وفهد العتيبي.

يشار إلى أن فريق النصر سيلعب مع الجيل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم على استاد الملك فهد الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كما يلعب الاتحاد مع الباطن في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة السابعة والنصف، وتنقل عبر دوري بلس 3 والسعودية الرياضية الأولى.

وتنقل مباراة النصر ضد الجيل عبر قناتي دوري بلس 2 والسعودية الرياضية 2، في حين يعلق عليها سمير المعيرفي واحمد النفيسة.