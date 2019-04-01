اونلاين | كورة saudi HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة (Al hilal)

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الخليج 365 الرياضي– يلتقي نادي الهلال مع منافسه الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار مباراة ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

وفيما يلي يرصد لكم موقع “الخليج 365 الرياضي” أهم أخبار مباراة الهلال اليوم أمام الاتفاق:

صعد نادي الهلال إلى دور الربع نهائي عقب الفوز على الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما الاتفاق فاز على القيصومة بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعداً مع زعيم الرياض في مبارة خارج التوقعات.

يلعب نادي الهلال أمام الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:35 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:35 بتوقيت دولة الإمارات.