اونلاين | يلا شوت توداي الجديد Yalla Shoot |Empratoria بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق كأس خادم الحرمين الشريفين HD

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الان تتابع الهلال في المواجهة «الشرسة» أمام الإتفاق في كأس الملك والان مع التفاصيل

سيحاول الهلال تجاوز خيبته أمام النصر في دربي الرياض ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، بتخطي مضيفه الاتفاق مساء اليوم الاثنين الموافق 1-4-2019 في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويتطلع كل من الفريقين إلى تجاوز الآخر وانتظار معرفة الفائز من مواجهة التعاون والوحدة التي ستقام يوم غدا الثلاثاء.

وبرغم الفوارق الفنية الكبيرة التي تصب في مصلحة الهلال، لا تعترف مباريات الكؤوس غالباً بمثل هذه الفوارق ولا بظروف النقص والغيابات وإنما باستثمار الفرص فقط، وهو ما يحرص عليه الاتفاق الذي نجح في استعادة توازنه في الدوري وعاد إلى سكة الانتصارات بعد سبع جولات، وكان ذلك على حساب جاره القادسية 3-2 بعد أن كان متخلفا 1-2.

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وعلى العكس، تلقى الهلال خسارة قاتلة أمام جاره النصر 2-3 أيضا وفقد الصدارة لصالح الأخير، ما وضعه في موقف صعب دون أن يفقد فرصة الاحتفاظ باللقب، علما بأنه لا يزال يقاتل على أربع جبهات: الدوري والكأس (محليا) وكأس زايد للأندية العربية ودوري أبطال آسيا.

لمشاهدة البث المباشر للمباراة:

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين للأبطال

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