شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة «القمة».. ومباريات الأهلي في أبريل «حاسمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية المباريات التي تنتظر الفريق في شهر أبريل الجاري، والتي وصفها مدير الكرة بالصعبة والحاسمة. وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «لدينا مواجهات مهمة للغاية هذا الشهر في مشواري الفريق ببطولة أفريقيا والدوري الممتاز، ونسعى لتحقيق الأهداف في كلا البطولتين».

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وأوضح أن الفريق يسير بشكل جيد، وكان في حاجة إلى تحقيق الفوز على الزمالك في القمة 117، ولكن الأمر انتهي تماما وأغلقنا هذه الصفحة، وبات تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي نحو مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد الثلاثاء في الدوري، وبعدها يبدأ التفكير في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي، حيث نتعامل مع الأمور خطوة خطوة لتحقيق أهدافنا المنشودة من هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب التركيز الشديد وبذل أقصى ما لدينا لتحقيق أهداف هذه المرحلة المهمة جدا في مشوارنا المحلي والأفريقي هذا الموسم.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي: «بالطبع نحتاج إلى عامل التوفيق في منافساتنا المرتقبة هذا الشهر والتي تبقى أمام منافسين نحترمهم ونقدر تماما حجم مواجهتهم التي نخوضها؛ بحثا عن هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز».