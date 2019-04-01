شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (29): بنزيمة يُنقذ الريال من فخ متذيل الترتيب.. والخفافيش تتقدم (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت أمس الأحد مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني "لاليجا"، حيث أقيمت 5 مباريات، أبرزها كان بملعب سانتياجو بيرنابيو، عندما استضاف ريال مدريد فريق هويسكا، متذيل الترتيب، في مباراة مثيرة انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 بفضل هدف في الدقيقة 89 بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة.

وعانى ريال مدريد في المباراة التي بدأها بشكل سيئ مع استقباله لهدف في الدقيقة الثالثة بواسطة الكولومبي كوتشو هيرنانديز الذي يمتلك سجلًا مميزًا في المواعيد الكبرى هذا الموسم بتسجيله في معقل ريال مدريد ومعقل برشلونة (نو كامب) في لاليجا هذا الموسم، وفي توقيت أقل من 5 دقائق (سجل بعد 3 دقائق ايضًا في معقل برشلونة).

وأصبح كوتشو هو خامس لاعب في تاريخ لاليجا يتمكن من التسجيل في ملعبي قطبي أسبانيا قبل أن يبلغ عامه ال20 (19 سنة). وكان اخر من تمكن في تحقيق ذلك قبل الأمس هو الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في عام 2007 مع أتلتيكو مدريد.

ورد ريال مدريد بهدفين عن طريق إيسكو وسيبايوس، لكن هويسكا عقد الأمور على أصحاب الأرض بهدف التعادل قبل نهاية المباراة بربع ساعة، قبل ان ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل هدف في الدقيقة 89 ليمنح اصحاب الأرض الفوز الثاني على التوالي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

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وجاء هدف بنزيمة في مرمى هويسكا ليكون المهاجم الفرنسي تمكن من التسجيل ضد جميع الفرق ال34 التي واجهها خلال مسيرته في لاليجا (مسجلًا اجمالي 141 هدف).

وسجل بنزيمة للمباراة الثالثة على التوالي مع الفريق في مختلف البطولات في سجل لم يحققه سوى في مناسبة واحدة سابقًا مع الفريق (سجل في 4 مباريات على التوالي في مختلف البطولات مع ريال مدريد في مايو 2013).

وفي الأندلس، حسم فالنسيا مواجهة كبيرة ضد أصحاب الأرض، أشبيلية، في مباراة انتهت لصالح الضيوف بهدف نظيف عن طريق قائد الفريق، داني باريخو، الذي سجل بالتخصص من ركلة جزاء، ليكون اكثر لاعب سجل في لاليجا اهداف من ركلات الجزاء وبنسبة نجاح 100% بداية من الموسم الماضي (17/18) وحتى الموسم الحالي (10 من 10).

وأرتقى فالنسيا إلى المركز السادس بدلًا من أشبيلية على الرغم من تساوي الفريقين في نفس الرصيد (43 نقطة)، لكن أفضلية المواجهات المباشرة تصب في صالح الخفافيش الذين اصبحوا على بعد ثلاثة نقاط فقط من المركز الرابع في جدول الترتيب (المؤهل لدوري الأبطال).

وفي معقل ليفانتي، فشل اصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم في النتيجة مرتين، وسقطوا في فخ التعادل ضد إيبار بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت استمرار تألق الجناح المهاجم خوسيه لويس موراليس الذي ساهم في تسجيل هدفي ليفانتي في المباراة (سجل الأول وصنع الثاني)، ليساهم اللاعب بالتخصص في تسجيل 8 أهداف من أخر 8 مشاركات له ضد فريق إيبار (سجل 5 وصنع 3).

وفي مدريد، فشل رايو فايكانو في الحفاظ على تقدمه على ريال بيتيس بهدف نظيف، وتعادل بنتيجة 1-1 في مباراة انتهت معها سلسلة النادي المدريدي السلبية التي شهدت خسارته ل7 جولات متتالية قبل مباراة الأمس.

وجاءت النتيجة مخيبة للطرفين مع فشل رايو فايكانو في التقدم والإقتراب من مناطق الأمان مع إستقرار الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة على بعد 5 نقاط من المركز السابع عشر، في حين اضاع بيتيس فرصة الإقتراب من المركز الرابع بعد ان ارتفع رصيد الفريق إلى 40 بفارق 6 نقاط كاملة عن خيتافي.

ولم يكن حال بلد الوليد مختلفًا عن رايو، فأهدر اصحاب الأرض تقدمهم على ريال سوسيداد بهدف نظيف في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليضيع أصحاب الأرض فرصة الهروب من حسابات الهروب والتقدم أكثر في وسط الترتيب، ويستقر في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مناطق الهبوط، في حين استمر ريال سوسيداد في دوامة النتائج السيئة بالفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (3 تعادلات وهزيمتين)