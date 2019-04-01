مشجعة لـ"النصر" السعودي تعرض على زوجها أمرا غريبا مقابل تخليه عن "الهلال"

عرضت المشجعة المعروفة بدعمها لنادي النصر السعودي، سعاد بنت جابر، والمشهورة على تطبيق ”سناب شات“ باسم ”سفيرة السعادة“، أمرًاغير متوقع على زوجها ”نادر“، والمعروف بدعمه وحبه لنادي الهلال السعودي، في حضور مذيع قناة “MBC” ماجد التويجري.

وأغرت سعاد زوجها بعرض زواج من غيرها ليتخلى عن تشجيعه ودعمه لنادي الهلال، قائلةً: ”إذا وافقت تصير نصراوي مهر عرسك عليَّ وأثاث بيتك عليّ، وأروح معك أخطب“.

وتعليقا على العرض المقدم له، اكتفى الزوج نادر بالضحك بسبب حديث زوجته، فيما أطلق مذيع “MBC” ماجد التويجري، زغاريد؛ ردًا عليها.

وأكدت الزوجة أنها تحب زوجها بالفعل ولكن لا تحب تشجيعه للهلال، فيما جاء رد الزوج أن عشقه الأول والدته ثم الهلال ثم زوجته سعاد، لترد الزوجة: ”سنتفاهم بعدين“.

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وشدد الزوج: ”نختلف رياضيًا ولكن في حياتنا الزوجية هي فوق رأسي“.

وجاء العرض المغري الذي قدمته الزوجة سعاد بنت جابر إلى زوجها “نادر”، في بيتهم لإجراء مقابلة معهم بعد فيديو متداول للزوجين حقق انتشارًا واسعًا.

وكان رواد مواقع التواصل، تداولوا مقطع فيديو للمشجعة النصراوية، وهي ترقص أمام زوجها الهلالي، بعد خسارة الأخير بثلاثية في قمة منافسات الجولة الـ25 من الدوري، وانتزاع صدارة الترتيب منه.

وتجاهل الزوج مشجع الهلال، طلب زوجته وتركها وحيدة في الغرفة وغادرها على الفور، بعد خسارة فريقه واحتفالات زوجته.