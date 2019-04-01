بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهتان بالدوري.. ومباراة صعبة لمارسيلو في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تستأنف اليوم مباريات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري، بمواجهتين. في تمام الساعة الخامسة، يلتقي طلائع الجيش أمام حرس الحدود، فيما يحل بيراميدز ضيفا على بتروجيت الساعة 7:30. مباريات الدوري المصري تنقل عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة. كما يستقبل أرسنال فريق نيوكاسل في الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي، في تمام التاسعة مساءً على ملعب الإمارات. وتنقل المباراة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين تقام 3 مباريات بربع النهائي كالتالي: Advertisements الاتفاق - الهلال 5:35 الاتحاد - الباطن 7:35 النصر - الجيل 7:35 ويضم الاتفاق النجم المصري حسين السيد لاعب الأهلي السابق. وتُنقل مباريات كأس خادم الحرمين عبر قناة السعودية الرياضية. كما تنطلق اليوم بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال، حيث يواجه الأهلي فريق إنجيس الإيفواري.

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