رياضة | موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة قوية خارج أرضه أمام الاتفاق مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





ويلتقي نادي الهلال مع الاتفاق على ملعب محمد بن فهد وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:35 بتوقيت مدينة القاهرة و6:35 بتوقيت مكة المكرمة و7:35 بتوقيت دولة الإمارات.

ويدخل نادي الاتفاق المحترف في صفوفه حسين السيد الظهير الأيسر اللقاء من أجل الفوز مستغلاً الحالة المعنوية السيئة للهلال بعد إزاحته من صدارة البطولة.

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ويحاول نادي الهلال إخراج نفسه من الحالة المعنوية السلبية بعد الهزيمة من النصر في بطولة الدوري السعودي بنتيجة 3-2 والخروج من ملعب الاتفاق بنتيجة إيجابية.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف فيما تخطى الاتفاق نظيره القيصومة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستكون مباراة الهلال مع الاتفاق في كأس خادم الخرمين الشريفين مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة ksa sport 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.