رياضة | كواليس خناقة حسام حسن وباسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس خناقة حسام حسن وباسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق لنهاية الموسم.

ودخل باسم مرسي في مشادة مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري خلال تدريب يوم الأحد استعدادًا لمباراة الزمالك بدعوى هجوم الأول على القلعة البيضاء وأنه كيان لا يرعب مما جعل باسم يحتد عليه ويطالبه باحترام الفريق الذي دربه من قبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم إيقاف باسم مرسي لنهاية الموسم".

عامر حسين يصدر أزمة جديدة للأهلي والزمالك

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي والزمالك هما المسئولان عن تحديد الملاعب التي تحتضن مبارياتهما في إفريقيا.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية :"في حالة رفض الأهلي إقامة المباريات على الملاعب التي نحددها فعليهم أن يبحثوا عن البديل فنحن نساعد الأندية المصرية في البطولات الإفريقية".

وأضاف عامر: "سيتم إغلاق ملعب برج العرب لاستضافة مباريات أمم إفريقيا، وفي حالة رفض إقامة المباريات عليه فعلى كلا الناديين أن يبحثوا عن ملعب آخر".

الاتحاد الإفريقي يحرج الجبلاية بسبب برج العرب

جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طلبه لاتحاد الكرة المصري بإبعاد استاد برج العرب عن استضافة مباريات الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وتابع الاتحاد الإفريقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب وشاهد مسئولوه سوء أرضية الملعب مما جعلهم يرفضون إقامة مباريات دور الثمانية الإفريقية عليه.

تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

عدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر الاتحاد الإفريقي النادي الأهلي بإقامة مباراة صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلاً السادسة مساءً ليتم تقديمها لمدة 3 ساعات بينما تقام مباراة العودة في الساعة السادسة مساء السبت بعد المقبل.

ومن المقرر أن يُسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادى.

الاتحاد يعلن شرطه لنقل مباراة الأهلي من برج العرب

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري شرطه لنقل مباراة فريقه أمام الأهلي من ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى استاد حرس الحدود بالمكس.

وأوضح مصيلحي في تصريحات إذاعية أنه لا يمانع نقل مباراة الاتحاد أمام الأهلي خارج برج العرب بشرط إقامتها بحضور جماهيري يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار مصيلحي إلى أن مباراة الاتحاد السكندري يجب أن تكون بجماهير في ظل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها الفريق.

الأهلي يستعيد كريم نيدفيد أمام الاتحاد السكندري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي خدمات كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الاتحاد السكندري، المقبلة بالدوري.

كريم نيدفيد، غاب عن مواجهة الزمالك بالقمة 117، بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة بتروجت، بالجولة الماضية.

وحقق المارد الأحمر تعادلًا سلبيًا أمام الزمالك، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفائزون من "بركة" برج العرب

خرج بعض لاعبي الأهلي والزمالك بمكاسب محدودة من مباراة القمة التي انتهت بالتعادل السلبي بعد أن أقيمت في بركة مياه بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونال بعض لاعبي الأهلي والزمالك استحسان الجماهير التي أشادت بهم وبمستواهم في مباراة القمة.

الزمالك

أول الفائزين في مباراة القمة هو عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الذي أعاد اكتشاف نفسه في هذا المكان وقدم مباراة مميزة.

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وأجمعت جماهير الزمالك على تألق عبد الله جمعة في مباراة القمة متفوقًا على محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي تلاه في القائمة ثم حازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي.

الأهلي

في الأهلي لا يمكن الخلاف على محمد هاني الظهير الأيمن للفريق ومعه رمضان صبحي وحسام عاشور وأيمن أشرف وعلي معلول رغم أن حازم إمام حد من خطورته.

الأهلي يكشف عن أخطر لاعبي الزمالك في القمة

كشف محمد يوسف المدرب العام للأهلي عن مفاجأة مباراة القمة التي انتهت بالتعادل السلبي مع الزمالك أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن حسام عاشور قائد الأهلي كان مفاجأة القمة 117 بالدوري أمام الزمالك بعد عودته للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة.

وقال محمد يوسف: "اعتمدنا على حسام عاشور لأنه يمتلك خبرات كبيرة أمام الزمالك وظهر بكشل خاص ولم يكن متوترًا وساهم في نجاح وسط ملعب الأهلي".

وأشار إلى أن خالد بوطيب وفرجاني ساسي كان مفاجأة الزمالك لأن الأول تميز في الكرات العالية بينما الثاني يتميز بتمريراته الطولية.

سكاي: دقيقة حداد حيرت مشاهدي الأهلي والزمالك

تعادل ناديا الأهلي والزمالك سلبيًا في مباراة القمة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن لاعبي الأهلي والزمالك وقفوا دقيقة حدادًا حيرت مشاهدي القمة حتى عرفوا أنه على شهيد الشرطة أحمد المسلمي.

وأوضحت الشبكة أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية كشف عن سبب الدقيقة حداد وهو أن المسلمي على صلة قرابة بالمدير التنفيذي ثروت سويلم.

المسلمي هو ضابط برتبة نقيب، قتل خلال مطاردة لأحد المطلوبين، في محافظة الشرقية وألقي القبض على المتهم، الذي تعدى على الضابط بسكين، فأصابه بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

أزمة عنيفة تهدد نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن وجود أزمة في استضافة ملعب برج العرب لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وأوضح عامر حسين في تصريحات تليفزيونية إلى أنه لا توجد ملاعب بديلة لاستضافة الأهلي والاتحاد حال عدم جاهزية ملعب برج العرب لأنه الوحيد الذي وافق عليه الأمن.

وأضاف عامر حسين: "وجدنا صعوبة في نقل القمة لعدم وجود موافقات أمنية.. ملعب حرس الحدود تُقام عليه المباريات بدون جمهور منذ بداية الموسم ولأنها مباراة الاتحاد السكندري سيطلب النادي دخول جماهيره لذلك لا بديل عن برج العرب وإذا تعذر سنكون مجبرين على الحصول على الموافقة الأمنية لملعب الحرس".

كيف علقت الصحف الأجنبية على ملعب برج العرب ومباراة القمة

سخرت بعض الصحف والمواقع الأجنبية من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على استاد برج العرب تحت هطول الأمطار وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريق.

وقال "راديو فرنسا" إن مباراة القمة جاءت بعنوان "خلف الأبواب المغلقة.. ديربي سلبي بين الأهلي والزمالك".

وتحدث موقع "بي سوكر" الفرنسي عن سوء أرضية ملعب برج العرب قبل استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 مشيرًا إلى أن القمة كانت اختبارًا حقيقيًا لكنه لعبت على أرضية سيئة بعيدًا عن القاهرة وبدون جمهور.

أما قناة "سبور إكس" الرياضية التركية فقالت: "30 مشجع فقط شاهدوا اللقاء بدلًا من 86 ألف في ملعب برج العرب".

رضا عبد العال بـ"عوامة بحر" للسخرية من القمة

ظهر رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك سابقًا بـ"عوامة بحر" للسخرية من أرضية ملعب برج العرب الذي استضاف مباراة القمة 117 في الدوري المصري.

وسخر رضا عبد العال من لعب الأهلي والزمالك تحت الأمطار بظهوره بعوامة البحر على فضائية "النهار" مطالبًا باستقالة مجلس اتحاد الكرة المسئول عن تنظيم برج العرب.

وقال رضا عبد العال: "يجب أن يرحل اتحاد الكرة بالكامل، وأن تتم الاستعانة بوجوه جديدة حريصة على خدمة الكرة المصرية.. مش مقدرين قيمة ماتش الأهلي والزمالك اللي الناس بتستناه من السنة للسنة.. اتحاد الكرة الحالي يعتمد على المجاملات للنجاح في الانتخابات، ويجب أن تكون هناك وقفة قوية ضد ذلك".