اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 وصالح جمعة يقترب من المشاركة أمام الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها اقتراب مشاركة صالح جمعة لاعب المارد الأحمر من المشاركة أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى.

اخبار الاهلى ..تحديد موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث حدد الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، الساعة السادسة من مساء يوم 13 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة، موعداً لمباراة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اخبار الاهلى ..عامر حسين عن ملعب مباراة الأهلى والاتحاد: "مش عارف"

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث يحسم الأمن خلال ساعة من الآن مصير ملعب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل على برج العرب، ضمن الجولة 26 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال عامر حسين أن مصير المباراة مازال مجهول وغامض حتى الآن، حيث لم تصل موافقات الآمن على أقامة المباراة في ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية حتى الآن.

اخبار الاهلى ..عامر حسين يتبرأ من فضيحة القمة: القرارات مش عشوائية ومكانش عندنا بديل

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث تبرأ عامر حسين لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، من فضيحة ظهور مباراة القمة أمس بين الأهلى والزمالك بهذا الشكل المتدنى بعدما غرق ملعب المباراة بالمياة وأثر على مستوى الفريقين.

اخبار الاهلى ..صالح جمعة يقترب من المشاركة أساسياً أمام الاتحاد بعد إشادة لاسارتى

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث صالح جمعة لاعب الاهلي يحجز مكاناً في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إشادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق باللاعب عقب مشاركته لدقائق في مباراة الزمالك الأخيرة.

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اخبار الاهلى ..لاسارتى يطلب بتجهيز الحاوي وحمدى فتحي لمواجهة صن داونز

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي،لتجهيز الثنائي وليد سليمان وحمدى فتحي للسفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في بطولة أفريقيا.

ويأتي قرار لاسارتي بعدما أقترب الثنائي من التماثل للشفاء من الإصابة الأخيرة التى لحقت بهما وحرمتهما من المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً وكان أخرها لقاء الزمالك في قمة الدوري المصري.

اخبار الاهلى ..نقل مواجهات برج العرب إلى المكس بعد مباراة الأهلى والاتحاد

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين ، نقل جميع مباريات الدوري العام التي تقام بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة والمحدد لها الثلاثاء المقبل من ستاد برج العرب إلي ستاد حرس الحدود " المكس " .

اخبار الاهلى ..طولان يضم 20 لاعباً لكتيبة الاتحاد استعداداً لمباراة الأهلى

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث استقر حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الأهلى فى إطار الأسبوع الـ 28 للدورى الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء 2 إبريل على ملعب برج العرب ويضم المعسكر 20 لاعبا .

اخبار الاهلى ..بعيدا عن زحاليق القمة .. متى يتعلم محمد الشناوي من أخطائه ؟

اخبار الاهلى يوم 1-4-2019 حيث حزن وحسرة جماهير الزمالك على لقطة هدف حميد أحداد الضائع لم يتوقف ، خاصة وأنها كانت الفرصة الأقرب والأخطر على مرمى الأهلى ، وفى ظل هطول الأمطار لم يتيح لأيا من الفريقين تقديم أية فنيات تذكر وبالتالى لم يكن هناك خطورة كبيرة على مرمى الفريقين