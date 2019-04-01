شكرا لقرائتكم أجيري يغير خطة الاستعداد لـ كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر نقل معسكر الفراعنة الأخير قبل بطولة امّم افريقيا من الاسكندرية وتحديداً برج العرب إلي القاهرة قبل ٥ أيام من انطلاق البطولة المحدد لها ٢١ يونيو المقبل.

ويرغب اجيري في خوض ودية باستاد القاهرة بحضور الجماهير قبل انطلاق البطولة لذا قرر نقل المعسكر قبل المعسكر بـ5 أيام حتي يدخل المنتخب في اجواء البطولة مبكراً .