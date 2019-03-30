اونلاين | بث مباشر برشلونة واسبانيول .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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يحل إسبانيول ضيفًا على جاره نادي برشلونة، اليوم السبت، على ملعب كانب نو، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وتنقل مباراة برشلونة وإسبانيول على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت حفيظ دراجي.

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

ويملك برشلونة 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتلقى خسارتين فقط في الموسم الحالي وآخر خسارة تعود غلى 14 نوفمبر.

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في حين يملك إسبانيول 34 نقطة، ويحتل المركز الثالث عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة 4/0.

ويعود آخر فوز لإسبانيول على برشلونة في الدوري الإسباني إلى فبراير 2009، عندما فاز 2/1، وآخر فوز له على برشلونة في جميع المسابقات يعود إلى يناير 2018.

وردَّ إسبانيول على التصريحات الاستفزازية لجيرارد بيكيه، ونشر النادي تغريدة على موقع ”تويتر“ كتب فيها:“جماهيرنا، الفريق الذي يجدد من عناصره يوميًا، 119 عامًا من التاريخ، الدقيقة 21، فريق الشباب، احترام المنافسين، قلب البلانكي أزول، وهذه هي ثروتنا وتراثنا وقيمتك لا تقاس باليورو“.