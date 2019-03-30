اونلاين | kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

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خدمة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام المقرر لها اليوم السبت 30 مارس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي.

kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

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kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: إديرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر – أوتامندي – إيميريك لابورتي – زينشينكو.

خط الوسط: إليكاي جوندوجان – دي بروسن – دافيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا.

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kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

وجاء نتشكيل فولهام كالتالي:-

kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو

خط الدفاع: تيموثي فوسو منساه - تشامبيرس - كيرس كرستي - براين

خط الوسط: توم كيرني -ماكسيم لي مارخاند - اندريه أجويسا

خط الهجوم: راين بابل -ريان سيسنيون - فلويد أييتي

kooora شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم 30-3-2019

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 76.