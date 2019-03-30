اونلاين | مباراة الأهلي و الزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 رابط سريع hd بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live

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مباراة الأهلي و الزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 رابط سريع hd بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live

بث مباشر الاهلي والزمالك قمة الدوري المصري اليوم السبت 30 مارس على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مؤجلات الدوري الصري

مباراة الأهلي و الزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 رابط سريع hd بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live

الأهلي يقع فيً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، جمعها من 22 مباراة تمكن من الفوز في 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 3 مباريات، ويتواجد الأبيض حالياً في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، فاز 16 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد.

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مباراة الأهلي و الزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 رابط سريع hd بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live

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مباراة الأهلي و الزمالك اليوم السبت 30 مارس 2019 رابط سريع hd بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live



