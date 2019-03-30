اونلاين | live Hd7 بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

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live Hd7 بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

بث مباشر الاهلي والزمالك قمة الدوري المصري اليوم السبت 30 مارس على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مؤجلات الدوري الصري

live Hd7 بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

الأهلي يقع فيً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، جمعها من 22 مباراة تمكن من الفوز في 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 3 مباريات، ويتواجد الأبيض حالياً في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، فاز 16 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد.

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live Hd7 بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

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live Hd7 بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك