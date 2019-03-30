اونلاين | لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

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خدمة مميزة ينقلها لكم موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه في كافة أرجاء الوطن العربي مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت لايف القمة 117 بين الاهلي والزمالك اليوم في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

يلتقي النادي الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك، يوم 30 مارس القادم في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

وسيشارك بعض اللاعبين في مباراة القمة للمرة الاولى، حيث يتواجد 4 لاعبين أجانب في الفريقين لم يخوضوا مباريات الاهلي والزمالك من قبل.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في القمة للمرة الأولى.

- فرجاني ساسي (الزمالك)

يستعد اللاعب التونسي فرجاني ساسي للمشاركة مع ناديه الزمالك للمرة الأولى في مباريات القمة، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، حيث تعاقد معه الفريق الأبيض في شهر يوليو الماضي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

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لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

- خالد بوطيب (الزمالك)

تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بوطيب في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك بعد رحيل كاسونجو إلى فريق الوحدة السعودي، وسيشارك بوطيب في مباريات الديربي ضد النادي الاهلي يوم 30 مارس المقبل.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

- حميد أحداد (الزمالك)

يقدم اللاعب المغربي الشاب حميد أحداد مستويات مميزة مع القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري جروس في لقاء الاهلي القادم ببطولة الدوري المصري كلاعب أساسي، حيث انضم أحداد للزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live

- جيرالدو (الأهلي)

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الانجولي جيرالدو دا كوستا في شهر يناير الماضي، وذلك من أجل تدعيم الفريق في الخط الهجومي هذا الموسم، وشارك جيرالدو مع القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة في الدوري المصري بشكل اساسي، ويستثمر لاسارتي مدرب الفريق سرعاته في ضد المنافسين، ومن المتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة الزمالك المقبلة للمرة الأولى له في مباريات القمة.

لينك يلا شووت Zamelek مباراة الاهلي ضد الزمالك كورة شووت بث مباشر الاهلي والزمالك جوول شوت لايف match shoot live