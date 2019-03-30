اونلاين | كورة on line بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك رابط يلا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة لايف اليوم| كورة اون لاين

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تتسم مباريات الأهلي والزمالك بوجود الكثير من الانفعالات والشد والجذب بين اللاعبين والسبب في ذلك رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

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وفي التقرير التالي يأخذكم موقع الخليج 365 الرياضي ويسلط الضوء على ابرز وأشهر الخناقات التي حدثت في مباريات القمة.

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• هدف حسام حسن الملفي في شباك الاهلي

أولى المشاجرات التي شهدتها مباريات القمة كانت موسم 1995 – 1996 بعد أن سجل حسام حسن مهاجم المارد الاحمر وقتها الهدف الثاني لفريقه في شباك نادي الزمالك وإنتهت بإنسحاب الفريق الأبيض بسبب إعتراض لاعبيه الشديد على إحتساب هدف حسام حسن.

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وشكك فاروق جعفر في صحة الهدف ودخل اللاعبون والجهازين الفنيين في مشادات كبيرة بسبب القرارات التحكيمية التي أقرها قدري عبد العظيم حكم المباراة وقتها وكانت لائحة إتحاد الكرة وقتها تقضي بهبوط الزمالك لكن تم تعديلها وتم حل مجلس إدارة إتحاد الكرة ونادي الزمالك وقتها.

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• أيمن عبد العزيز وإبراهيم حسن

ثاني المشاجرات التي حدثت بين لاعبي القطبين كانت بين أيمن عبد العزيز متوسط ميدان القلعة البيضاء والظهير الأيمن للمارد الأحمر وقتها إبراهيم حسن كان ذلك في مباراة القمة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 1999 – 2000 والتي قرر فيها الزمالك الإنسحاب من المباراة تزامناً مع طرد عبد العزيز في الخمسة دقائق الاولى.

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• واقعة 6-1

وكانت مباراة القمة التي شهدت فوز تاريخي للأهلي على الزمالك والتي إنتهت بفوز المارد الاحمر بستة أهداف مقابل هدف في العام 2002 قد شهدت دخول حسام حسن في مشادة مع جماهير النادي الاهلي ورفع في وجههم الحذاء في الوقت الذي خرج فيه شقيقه إبراهيم موجهاً إشارات بذيئة خارجة منافية للأداب.

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ولم يترك حسام حسن الواقعة تمر مرور الكرام بل خرج في تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة وأكد أن جماهير الاهلي التي تهاجمه لا تعرف أنه قد حصد لهم بطولات أكثر من التي حصدها صالح سليم الذي سبق وأن توفي قبل إجراء الحوار بأيام قليلة لتصبح هذه الواقعة علامة فارقة في تاريخ جماهير الاهلي بحسام وإبراهيم.

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